Шмигаль: уряд пропонує власникам цінних паперів «Укравтодору» та «Укренерго» відстрочити виплати на 2 роки

Уряд пропонує власникам цінних паперів «Укравтодору» та «Укренерго» відстрочити виплати мінімум на 2 роки, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уряд прийняв документи, якими пропонує власникам облігацій «Укравтодору» на суму $700 млн відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року. Також запропоновано власникам цінних паперів «Укренерго» на суму $825 млн відстрочити виплати на 2 роки», – написав він у телеграмі.



Прем'єр сподівається, що кредитори підтримають звернення України.



«В умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика буде стосуватися всіх наших зобов’язань», – сказав він.



За словами Шмигаля, Україна відверто розмовляє з усіма своїми кредиторами щодо відстрочення виплат за боргами, зокрема щодо боргів державних компаній.



20 липня міжнародні партнери України у G7 і члени Паризького клубу кредиторів оголосили про відстрочення платежів з обслуговування боргу для України.