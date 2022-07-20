Київ отримав відстрочку платежів з обслуговування боргу для України – Мінфін

Міжнародні партнери України у G7 і члени Паризького клубу кредиторів оголосили про відстрочення платежів з обслуговування боргу для України, повідомила у середу пресслужба Міністерства фінансів.

«20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів («Група кредиторів») оголосила про свій намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки на рік – до 2024 року. Група кредиторів визнала взірцевий досвід України щодо обслуговування боргу станом на сьогодні. Група кредиторів також висловила свою підтримку щодо оголошених сьогодні запитів на отримання згоди як щодо єврооблігацій України, що перебувають в обігу, так і ВВП-варантів, а також наполегливо закликала власників єврооблігацій і варрантів погодитися на запити України», – йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував міжнародним партнерам.

«Це суттєва підтримка для державних фінансів України у визначний для держави історичний період. Разом із відстроченням платежів з обслуговування боргу по єврооблігаціям і варантам (відповідний запит на згоду надіслано їх власникам), оголошене зменшення боргового навантаження офіційного сектору дозволить Україні спрямувати дефіцитні валютні ресурси на найнагальніші потреби, включаючи військові, соціальні та гуманітарні», – сказав Марченко.

До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США. До групи спостерігачів – Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Південна Африка, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Раніше уряд опублікував постанови №805 та №806, яким доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями та ВВП-варантами.