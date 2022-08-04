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Україна отримала грант в 1 млн євро від Албанії – Мінфін

Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету, вказує Мінфін

У четвер до державного бюджету України надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі один мільйон євро, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України», – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету, вказує Мінфін.

15 червня в Україні з візитом був прем’єр-міністр Албанії Еді Рама. Він разом із колегою з Чорногорії Дрітаном Абазовичем відвідав Ірпінь. За підсумками переговорів посадовець повідомив, що Албанія, Північна Македонія та Чорногорія долучаться до відбудови цього міста на Київщині.

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