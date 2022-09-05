СБУ посилює безпекові заходи в Умані напередодні Рош га-Шана

Служба безпеки України оголосила про посилення безпекових заходів в Умані напередодні свята Рош га-Шана.

Як стверджують в СБУ, представники спецслужби уже провели низку антитерористичних заходів у місті, які «спрямовані на відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози».

«У контрдиверсійних заходах задіяні регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС та інших органів. Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана задля перевірки захищеності об’єкту паломництва», – наголошують у силовому відомстві.

Водночас у Службі безпеки вкотре наголосили, що разом із Нацполіцією закликають паломників утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана, адже «Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій».

9 вересня голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець заявив, що до Умані на святкування Рош га-Шана може приїхати близько 10 тисяч вірян.

За його словами, станом на 5 вересня до міста уже прибула понад тисяча гостей. Водночас, як наголосив Табурець, місцева влада заздалегідь попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні і просила не приїжджати на святкування.

Цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 25-27 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.