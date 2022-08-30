На святкування Рош-ха-Шана в Умані посилять заходи безпеки – Черкаська ОВА

В Умані на період святкування Рош-ха-Шана посилять заходи безпеки, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«З 19 по 30 вересня в місті будуть посилені заходи безпеки. Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області у зв'язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош-ха-Шана для провокацій», – написав у телеграмі Табурець.

За його словами, у ці дні в Умані заборонено проводити будь-які масові заходи, продавати алкогольні (слабоалкогольні) напої та піротехнічні вироби.

Голова Черкаської ОВА попередив, що також буде посилено пропускний режим та контроль за перебуванням (переміщенням) громадян, заборонено рух транспортних засобів та паркування на окремих ділянках доріг, обмежено доступ до місць паломництва.

Табурець додав, що на сьогодні район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

Служба безпеки України закликала паломників-хасидів утриматися цього року від візиту до Умані, оскільки «Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій». Але ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, наголосили в СБУ, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки правоохоронців.

Раніше МЗС України заявляло, що цьогоріч через війну немає можливості належно прийняти паломників-хасидів.