Умань очікує приїзду близько 10 тисяч вірян на святкування Рош-ха-Шана – голова ОВА

На святкування Рош-ха-Шана до Умані може приїхати близько 10 тисяч вірян. Про це заявив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, станом на 5 вересня до міста уже прибула понад тисяча гостей. Водночас, як наголосив Табурець, місцева влада заздалегідь попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні і просила не приїжджати на святкування.

«Вони запевняли, що в них в Ізраїлі фактично постійна війна, і вони до цього звикли… Проаналізувавши зараз усі плюси та мінуси того, що віряни все-таки їхатимуть… ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не акцентувати увагу, що ми категорично проти», – наголосив очільник ОВА.

Водночас, за його словами, існує велика ймовірність ракетних ударів.

«Ми знаємо, який підступний ворог... Будь-яке масове скупчення людей є потенційно вразливим», – зазначив Табурець.

За його словами, під час святкування Рош-ха-Шана в Умані буде запроваджено додаткові обмеження щодо комендантської години.

«Ми здійснюватимемо облік щодо кожної людини, заборонятимемо пересування містом і автомобільним транспортом, і пішки. На деяких вулицях буде виставлено додаткові блокпости», – розповів голова ОВА.

Служба безпеки України закликала паломників-хасидів утриматися цього року від візиту до Умані, оскільки «Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій». Ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, наголосили в СБУ, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки правоохоронців.

Раніше МЗС України заявляло, що цьогоріч через війну немає можливості належно прийняти паломників-хасидів.