ДСНС: у Криворізькому районі через обстріл військ РФ знищена нафтобаза і запаси палива

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів 5 вересня знищена нафтобаза і всі запаси палива там, повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

«Російська окупаційна армія знову випробовувала обстрілами Криворізький та Нікопольський райони. Загинула одна людина, ще троє – у лікарні. Вже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза і всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань з’ясовується», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, вдень 5 вересня російські військові вдарили по Апостоловому і Зеленодольську в Криворізькому районі з «Урагану».

«В Апостоловому загинула 85-річна жінка. Ще двоє жінок і чоловік госпіталізовані у важкому стані. Через пошкодження газопроводу загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь приборкали. Пошкодженi 13 приватних будинків, побитi 27 сонячних панелей і чотири автомобілі. Рятувальники виявили безпечні уламки снаряду й один, який потребував знищення. Його сапери вже знешкодили», – повідомили рятувальники.

У Зеленодольську, за повідомленням, люди не постраждали. Тут пошкоджені виробничі будівлі підприємства, на місці виявили численні воронки та бойовий елемент боєприпасу, який вже знищили піротехніки.

«У Червоногригорівці Нікопольського району через обстріл сталася пожежа на 3,5 га. Горіла лісосмуга та сухі залишки пшениці після жнив. Була загроза для високовольтної лінії електропередач. Вогонь загасили. Працювали 6 рятувальників та 1 одиниця техніки. Минулося без жертв», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

29 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.