«Не може бути й мови»: виробник безпілотників Bayraktar каже, що не продаватиме їх Росії

Гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар заперечив можливість продажу безпілотників «Байрактар» Росії. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Керівник турецької компанії наголосив, що про це «не може бути й мови».

«Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх. У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки», – зазначив Халук Байрактар.

26 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президент Росії Володимир Путін шукає співробітництва з турецькою компанією Baykar, яка виробляє відомі безпілотники «Байрактар».

«Путін сказав мені, що хоче працювати з компанією Baykar. Він запропонував створити завод у Росії, як це зробили в Об'єднаних Арабських Еміратах», – сказав тоді Ердоган.

Дрони турецького виробництва перебувають на озброєнні української армії з 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення ЗСУ завдавали знищували техніку та живу силу противника з допомогою «Байрактарів», а поставки турецьких безпілотників стали викликати невдоволення Москви. У результаті Туреччина засекретила продаж «Байракторів» Києву.



Співвласник та технічний директор Baykar – Сельчук Байрактар – є зятем Ердогана.