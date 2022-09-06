Зеленський: жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту в Україні.

«Хочу звернутися сьогодні до всіх наших людей, які створюють інформаційну картину – так чи інакше. Будь ласка, звертайте свою увагу й увагу суспільства на те, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це тисяча триста кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках – абсолютні молодці, абсолютні герої», – сказав Зеленський під час звернення 6 вересня.

Він додав, що і на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі й сходу країни «захист усієї держави потребує однаково щирої та серйозної уваги».

Раніше сьогодні Генеральний штаб Зброних сил України повідомив, що підрозділи Сил оборони «утримують займані позиції і не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України».

Британська розвідка напередодні заявила, що основним зусиллям російської армії «майже напевно» лишається наступ на Донбасі.

«Її основними вісями просування на Донбасі залишаються Авдіївка поблизу Донецька і район Бахмута, на 60 кілометрів північніше. Попри те, що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її сили все ще просуваються лише на близько 1 кілометра на тиждень у напрямку Бахмуту», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 5 вересня Міністерством оборони Британії.