Німеччина передала Україні перший контрбатарейний радар Cobra

Збройні сили України за останній тиждень отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Німеччини.

Загалом Україні передали вже 20 ЗСУ Gepard із 30 обіцяних Німеччиною.

РЛС Cobra визначає координати позицій артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок терористичних груп. Вона розроблена консорціумом Thales, Airbus Defence і Space and Lockheed Martin для збройних сил Франції, Німеччини і Великої Британії. Також кілька одиниць таких радарів придбала Туреччина. Україна стала п’ятою країною світу, на озброєнні якої тепер стоїть Cobra.

Канцлера Німеччини Олафа Шольца раніше запитали, чому його країна досі не надала Україні танків чи бойових літаків. Він відповів, що Німеччина хотіла б зосередитися на постачанні артилерії та систем протиповітряної оборони, йдеться в повідомленні на сайті Frankfurter Allgemeine Zeitung.