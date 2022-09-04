В уряді розповіли, про що говорили Шольц і Шмигаль у Берліні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в неділю у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Як передає урядовий портал, «Сторони обговорили низку питань для підтримки України та посилення безпеки всієї Європи».

«Дефіцит українського бюджету у 2023 році може зменшитися, але допомога союзників залишиться вкрай важливим джерелом фінансування цього дефіциту. Тому нам важливо домовитися про нову програму макрофіну з ЄС на наступний рік, а також про старт нової великої програми з МВФ», – цитує слова Шмигаля із зустрічі з Шольцем сайт уряду.

Повідомляється, що йшлося також про додаткове постачання зброї для України.

«У нас є спільне бачення про необхідність нарощувати постачання артилерійських систем та систем протиповітряної оборони. Перш за все збільшувати ті види важкого озброєння, які вже були поставлені, або будуть поставлені найближчим часом: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T та зенітні установки «Гепард». Водночас, говорили і про можливі поставки нової номенклатури, зокрема німецьких танків», – сказав Шмигаль.

За його словами, також Україна та Німеччина обговорюють питання організації місії ЄС та ООН на Запорізьку атомну електростанцію, аби домогтися її повної демілітаризації.

В уряді кажуть, що Олаф Шольц, у свою чергу, запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно у військових і фінансових питаннях.

В уряді Німеччини наразі не повідомляли деталей про перебіг зустрічі.

23 серпня Німеччина заявила, що незабаром відправить Україні зброю на суму понад 500 мільйонів євро.