Шольц: Німеччина переживає «дуже складні часи», але зможе «пережити зиму»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що країна переживає «дуже складні часи», але зможе «пережити зиму».



«Росія Путіна порушила свої контракти. Росія більше не є надійним постачальником енергії», – сказав Шольц, якого цитує агенція DPA.



Він висловив жаль через те, що жителі Німеччини стикнулися зі зростанням цін.

«Причиною цієї дуже, дуже складної ситуації є вторгнення Росії в Україну», – сказав Шольц, додавши, що «ми переживемо зиму», зокрема, через тривалу підготовку.

Олаф Шольц оголосив про пакет допомоги розміром 65 млрд євро з метою підтримати населення на тлі зростання інфляції і підвищення витрат на енергію.

2 вересня «Газпром» заявив, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни російського газопроводу «Північний потік» виявило несправності, тож газопровід не працюватиме без їх усунення. Російська компанія не уточнила, скільки триватимуть ремонтні роботи.

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Газопровід із Росії до Німеччини зупинили 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоча і на 20 відсотків потужності – 3 вересня.

У Німеччині та ЄС вважають, що головною причиною зниження поставок «Північним потоком» є не технічні складності, а спроба тиску на Євросоюз, який підтримав Україну після російського вторгнення. Перебої з постачанням російського газу багато в чому сприяли зростанню цін на пальне в Євросоюзі, яке позначається і на споживачах.