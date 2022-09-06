З’явилось супутникове фото знищеного ЗСУ понтонного мосту поблизу Дар’ївки на Херсонщині – «Схеми»

Супутник Planet Labs зафіксував знищений понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець. На супутникових знімках за 5 вересня, які є в розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), також помітні значні пошкодження самого Дар’ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу. Про успішні операції ЗСУ на південному напрямку, в тому числі, про знищення цієї переправи напередодні повідомило оперативне командування «Південь».

«Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС», – йшлося в повідомленні ОК «Південь», опублікованому в ніч на 6 вересня.

На супутниковому знімку Planet Labs крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.

Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

26 серпня Збройні сили України «зупинили експлуатацію» Дар’ївського мосту на Херсонщині.

Дар’ївський міст – це міст через річку Інгулець біля села Дар’ївка Херсонського району Херсонської області на автошляху E58.

Згодом стало відомо, що російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні. Про це свідчили супутникові знімки за 27 серпня, які є в розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода). На них видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського мосту.

У липні ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.