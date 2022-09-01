ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів біля Дар’ївки – ОК «Південь»

Українські військові знищили понтонну переправу російських військ біля Дар’ївки на Херсонщині, повідомляють у оперативному командуванні «Південь».



«Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено», – йдеться у повідомленні



За даними командування, ЗСУ також знищили шість російських складів боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти російських 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків.



«Внаслідок наших вогневих зусиль ворог зменшив свою присутність на 201 рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки. Влучно знищені важка вогнеметна система «Сонцепьок», зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», 5 гаубиць «Мста-Б», самохідна гаубиця «Акація», 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети», – повідомляють українські військові.



Загалом, за даними ОК «Південь», українська авіація завдала 24 удари по місцях зосередження противника, його сил та засобів, командним та опорним пунктах, логістичним центрах, транспортним шляхах та бойових позиціях.

26 серпня Збройні сили України «зупинили експлуатацію» Дар’ївського мосту на Херсонщині.

Дар’ївський міст – це міст через річку Інгулець біля села Дар’ївка Херсонського району Херсонської області на автошляху E58.

Згодом стало відомо, що російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні. Про це свідчили супутникові знімки за 27 серпня, які є в розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода). На них видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста.

У липні ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.