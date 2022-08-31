«Пішки і дуже швидко». У ЗСУ пояснили, як окупанти можуть використовувати мости на Херсонщині

Російські окупаційні сили для транспортування техніки не можуть використовувати мости на Херсонщині, заявила в ефірі національного телемарафону керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк.

«Хіба що пішки, дуже швидко, так, щоб не встигнути провалитись», – відповіла Гуменюк на запитання, чи можуть зараз російські війська використовувати мости на Херсонщині для виїзду з окупованої території.

Також, за її словами, українські військові продовжують «результативну роботу» зі знищення логістики російських окупантів.

«Ми продовжуємо роботу зі знищення логістичних центрів ворога, присічення транспортного сполучення для підтягування його резервів, знищення складів боєприпасів. Ця робота досить результативна», – додала вона.

30 серпня в оперативному командуванні «Південь» заявили, що українські війська «закріпили непрацездатний статус» Антонівського автомобільного, Антонівського залізничного і Дар’ївського мостів.

У липні та серпні ЗСУ завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.