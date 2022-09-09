У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті з деталями контрнаступу на Харківському напрямку

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 9 вересня.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби війська РФ завдали 45 авіаційних та 5 ракетних ударів.

«Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли, що у зв’язку з наступом ЗСУ, в окремих районах Херсонської області підрозділи РФ переходять до «тактики терористичних дій» стосовно мирних жителів.

«Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості «живого щита». Селище закрите на вʼїзд та виїзд», – йдеться в повідомленні

Повідомляється, що ЗСУ утримують займані позиції та успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

«Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків», – розповіли військові.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалася сто дев’яносто восьма доба війни РФ проти України.