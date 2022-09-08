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США виділять Україні новий пакет допомоги на 675 мільйонів доларів – Єрмак

«Дякуємо союзникам», – прокоментував Андрій Єрмак

Сполучені Штати виділять Україні новий пакет оборонної підтримки, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак 8 вересня.

Про це він заявив із посиланням на Міністерство оборони США.

«США виділять Україні новий пакет «військової допомоги» на 675 мільйонів доларів, повідомляє Пентагон. Дякуємо союзникам», – повідомив Єрмак.

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Раніше оголошення такого пакету допомоги анонсувало американське видання The Washington Post. Пентагон наразі не оприлюднив деталей щодо пакету.

Президент США Джо Байден 24 серпня привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Києву.

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