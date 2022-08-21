Швеція: вступ до НАТО, допомога Україні. «Історичне рішення» після 200 років нейтралітету

Після масштабного вторгнення Росії до України Швеція змінила політику нейтралітету, якого ця країна дотримувалася близько 200 років, та ухвалила рішення про надання Україні військової допомоги, а також про вступ до НАТО. Зараз Швеція надає військову та гуманітарну допомогу Україні, а також допомагає українцям, які були вимушені покинути свої домівки під час війни. Про це кореспондент Радіо Свобода поговорив з посолом України в Королівстві Швеція Андрієм Плахотнюком. Зустріч з послом відбулася після Дня Рівності у Стокгольмі, під час якого українська колона разом з представниками посольства пройшла вулицями міста.

У Посольстві України в Швеції багато нагадувань про війну. На стіні – фотографії українських міст, зруйнованих після російських обстрілів. У своєму кабінеті посол України Андрій Плахотнюк демонструє прапор 503-го окремого батальйону морської піхоти з автографами «борсуків».

«Історичне рішення про допомогу Україні»

Станом на сьогоднішній день Швеція надала Україні п’ять пакетів допомоги, загальним обсягом близько 4,2 млрд шведських крон. Андрій Плахотнюк, розповідаючи про це, називає рішення парламенту Швеції про допомогу Україні «історичним», бо минулого разу подібне рішення ухвалювалося 80 років тому, коли Швеція допомагала Фінляндії протистояти збройній агресії з боку СРСР.

Були ухвалені історичні рішення заради підтримки України, щоб світ існував у рамках міжнародного права, а не «права сильного»

«Швеція понад 200 років дотримувалася нейтралітету. Але зараз, у зв’язку з брутальним порушенням міжнародного права та норм мирного співіснування держав, були ухвалені історичні рішення заради підтримки України, щоб сучасний світ існував у рамках міжнародного права, а не в рамках «права сильного». Ці рішення були підтримані абсолютною більшістю в парламенті, і ми вдячні Швеції за це», – каже посол.

За його словами, уряд Швеції та усі політичні сили, представлені в парламенті, налаштовані на те, щоб допомога Україні продовжувалася, а її обсяги збільшувалися. Військова допомога Україні стосується різних аспектів – від засобів захисту для українських військових до зброї та допомоги у навчанні.

«Це були польові раціони для харчування, шоломи, бронежилети, протитанкова зброя, важливі для цивільних громадян України засоби для розмінування. Ми працюємо над тим, щоб отримувати більше допомоги: як за кількістю, так і за більш широкою номенклатурою. Всі потреби відомі не лише Швеції, а й усім міжнародним партнерам. Нещодавно було оголошено важливе рішення шведського уряду про те, що до 120 військових інструкторів разом з колегами з Великої Британії будуть брати участь у тренуванні ЗСУ на території Сполученого Королівства. Як кажуть наші партнери, українські військові виявилися гарними курсантами, та ефективно використовують отримані знання на полі бою», – розповідає Плахотнюк.

Вступ до НАТО: «Брутальне захоплення Криму стало тригером»

Питання вступу до НАТО жваво обговорювалося у Швеції, позитивне рішення стало результатом тривалої дискусії з перегляду політики безпеки, яка відбувалася за участю усіх сил, представлених у парламенті, та відповідних урядових агенцій, які робили аналіз безпекової ситуації.

Швеція реально оцінює безпекову ситуацію, особливо після 2014 року, коли Росія окупувала Крим та почала війну проти України

За словами посла України у Швеції, ця скандинавська країна добре розуміє ризики російської агресії.

«Швеція реально оцінює безпекову ситуацію, особливо після 2014 року, коли Росія окупувала Крим та почала війну проти України. Захоплення Криму, абсолютно брутальне, абсолютно злочинне, неспровоковане, стало тригером, який привів до серйозного перегляду усіх безпекових засад та зовнішньої політики як Швеції так і багатьох країн світу. Тобто це рішення (вступ Швеції до НАТО – ред.) було виважене, максимально пророблене. А поки це питання розглядається, Швеція уклала так звані політичні декларації про підтримку в безпековій сфері. Це дуже важливо, тому що загроза для Швеції, для країн скандинавського регіону оцінюється об’єктивно, і здійснюються відповідні заходи з реагування», – пояснив Плахотнюк.

Посол наголошує: у Швеції зростає рівень підтримки вступу до НАТО. Цей крок підвищить захищеність Швеції та Фінляндії та «зробить потужний позитивний внесок у структуру Альянсу».

Тим часом Росія цього літа проводить військові навчання у Балтійському морі, в тому числі з учбовими пусками ракет «Калібр». Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, як зараз у Швеції оцінюють рівень загрози з боку Росії, посол України в Швеції розповідає: відповідні структури «дуже професійно» здійснюють таку оцінку, і на підставі цього аналізу уряд Швеції робить відповідні висновки.

«Ми вже спостерігали декілька років тому, як збільшилися асигнування на оборону, на розгортання додаткових підрозділів, у тих місцях, де це потрібно з точки зору забезпечення безпеки. Ми пам’ятаємо, як почалося патрулювання силами безпеки та оборони острова Готланд на тлі провокативних заяв з боку російського керівництва: як офіційного, так і російських пропагандистів. І зараз приймаються своєчасні та важливі рішення з тим, щоб мінімізувати цю загрозу», – заявив Плахотнюк.

«Очікуємо на збільшення допомоги»

Війна Росії проти України залишається серед головних новин у шведських медіа, незважаючи на те, що саме зараз в країні – гарячий сезон політичних дебатів: 11 вересня відбудуться вибору до Риксдагу (парламенту Швеції). Чи може змінитися ставлення до України після парламентських виборів, Радіо Свобода запитало в українського посла. За його словами, таких ризиків зараз не існує.

Увага шведського уряду та парламенту до війни в Україні залишається високою, і тема допомоги України залишається у фокусі уваги

«Зараз почалися розширені брифінги для ЗМІ з приводу порядку денного партій, з яким вони йдуть на вибори. Звичайно, там домінує внутрішній порядок денний – те, що цікавить простих шведів: пенсії, соціальні виплати, боротьба з криміналітетом. Але з іншого боку – і де дуже важливо – Україна перебуває в топ-новинах Швеції. Попри те, що політичні партії оголошують основними темами саме внутрішньополітичні, увага шведського уряду та парламенту до війни в Україні залишається високою, і тема допомоги України залишається у фокусі уваги. Що стосується вашого запитання, чи очікуємо ми якихось змін у ставленні Швеції до України – я скажу: ні, не очікуємо. Ми очікуємо на продовження максимально активної роботи урядів двох країн, парламентів, громадянського суспільства, з тим, щоб допомога тільки збільшувалася», – наголосив посол України у Швеції.

Україна 23 серпня проведе черговий саміт «Кримська платформа». Цього року він відбудеться в онлайн-форматі. Багато європейських країн вже підтвердили участь у «Кримській платформі». За даними МЗС України, вже підтвердили участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Посол України у Швеції повідомив Радіо Свобода, що шведська сторона також отримала запрошення на «Кримську платформу». За його словами, зараз українські дипломати працюють над тим, щоб Швеція була представлена на саміті «на максимально високому рівні».

Швеція активно бере участь у відповідних механізмах в рамках «Кримської платформи»

«Хочу нагадати, що Швеція з самого початку брала якнайактивнішу участь у саміті. Колишній прем’єр-міністр Швеції спільно з міністром оборони відвідували Київ. Більше того: міністр оборони взяв участь у тематичній панельній дискусії з приводу безпекової ситуації в Чорноморському басейні. Швеція активно бере участь у відповідних механізмах в рамках «Кримської платформи». І зараз ми працюємо над тим, щоб прем’єр-міністерка Швеції долучилася до цієї спільної роботи, метою якої є деокупація Криму, в рамках зусиль з відновлення нашої територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів», – заявив Андрій Плахотнюк.

Розповідаючи про Крим, посол України у Швеції демонструє давню мапу України – подарунок українському посольству від Національного архіву Швеції. Це копія гравюри 1648 року французького військового інженера і картографа Гійома Левассера де Боплана. На цій мапі зображений і Кримський півострів.

Допомога українцям у Швеції: житло, навчання, документи

За словами посла України в Швеції, допомога Україні не обмежується зброєю та оборонними пакетами. Є фінансова та гуманітарна допомога, одним з важливих елементів якої є пожертвування шведських громадян.

Ми бачили багато кампаній, які організовують у Швеції, на деяких збирали по 7 млн євро за один захід

«Було дуже багато заходів с фандрайзингу: шведи перераховують багато грошей на благодійні рахунки міжнародних гуманітарних організацій, на потреби тимчасово переміщених осіб, на платформу UNITED24, яка була ініційована президентом України. Шведський бізнес і громадяни часто роблять добрі справи без зайвої публічності. Але ми бачили багато кампаній, які організовують у Швеції, на деяких збирали по 7 млн євро за один захід. Ці гроші потім було направлено на потреби нашого населення, для тимчасово переміщених осіб, на захист дітей», – розповів український посол.

Андрій Плахотнюк наголосив, що ще одним аспектом допомоги є робота шведського уряду з облаштування тимчасово переміщених осіб з України. Згідно з останніми даними міграційної служби Швеції, з України прибуло понад майже 38 тисяч осіб, з них майже 13 тисяч дітей. Станом на сьогоднішній день уряд Швеції виділив близько 1 млрд євро на розміщення та адаптацію українських біженців, і ця цифра корегується протягом бюджетного року.

Ці цифри постійно оновлюються, тому що деякі українці, які приїжджають до Швеції, реєструються у міграційній службі не в перший день прибуття: вони можуть зареєструватися протягом трьох місяців. Але по мірі реєстрації біженців інформація про їхню кількість постійно оновлюється.

За прогнозами міграційної служби Швеції, до кінця 2022 року в країні буде приблизно 55 тисяч українців

«За прогнозами міграційної служби Швеції, до кінця 2022 року в країні буде приблизно 55 тисяч українців, приблизно 5 тисяч українців повернуться додому. Є певні складнощі, як їх рахувати, тому що, фактично, коли українець виїжджає звідси, то штамп у паспорті йому поставить польський прикордонник, а не шведський. Уряд Швеції й міграційна служба готові робити усе можливе, щоб потреби українців в житлі, медичному обслуговуванні, навчанні дітей були максимально задоволені. Звичайно, хтось буде розміщений у північних районах країни, але це робиться для того, щоб фінансове навантаження на муніципалітети було співмірними їхнім можливостям», – каже посол.

Багато українців звертаються до Посольства України у Швеції. За словами Андрія Плахотнюка, багато питань стосуються тимчасового житла, особливо в перші місяці після повномасштабного вторгнення, коли українців у Швеції переміщували з одного регіону країни до іншого. Але у липні були прийняті зміни у шведському законодавстві, згідно з якими збільшилась роль муніципалітетів, і зараз саме вони влаштовують біженців.

Українських дітей вже з початку весни зараховують у шведські школи, також вони мають додаткові години для вивчення шведської мови. У багатьох школах, за словами Андрія Плахотнюка, вже знайшли для дітей викладачів та помічників вчителя, які володіють українською мовою.

Зараз кількість громадян України, які звертаються до Посольства України в Швеції, збільшилася. За словами Андрія Плахотнюка, перелік питань, з якими українці звертаються до консульської служби, досить великий. Це – відновлення втрачених документів, продовження дії паспорту, внесення інформації про дитину до закордонного паспорту, або прийом документів для виготовлення нового закордонного паспорту, в тому числі для дітей. Також це документи, пов’язані з оформленням спадщини, одруженням, народженням дитини, постановка неповнолітніх дітей на консульський облік.

За словами посла України у Швеції, потреби в таких документах існували і до війни. Зараз кількість звернень суттєво збільшилася, але «МЗС України робить все можливе, щоб ці питання швидко вирішувалися», – заявив Плахотнюк.