У Харкові через російські обстріли постраждали 10 людей, зокрема діти – мер

Десять людей постраждали в Харкові 9 вересня внаслідок обстрілів російської армії, серед поранених – троє дітей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Є влучання у приватні будинки, у деяких із них – пожежі. Також прильоти – до дитячого будинку творчості та школи, в об’єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста. Прошу всіх харків’ян бути максимально обережними і перебувати в укриттях», – написав Терехов у телеграмі.

Раніше він повідомив, що вдень 9 вересня російські війська обстріляли Харків із ракетних систем залпового вогню.

Про обстріли у Харкові повідомляли і цієї ночі. Також зазнавали ударів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони Харківщини. Загалом за минулу добу в області госпіталізували 10 людей, чотири людини загинули: дві людини – у Харкові, одна – на Чугуївщині й одна людина – в Ізюмському районі.

Останніми днями надходить інформація про успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку. Вчора влада офіційно підтвердила звільнення Балаклії, яка перебувала в окупації пів року. А сьогодні Генштаб зазначив, що ЗСУ на Харківському напрямку за три дні просунулися майже на 50 км.