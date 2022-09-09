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Вночі війська РФ обстріляли Харків – Терехов

Постраждав один з вищих навчальних закладів (фото ілюстративне)

Вночі російська армія обстріляла Харків, пошкоджено один з вищих навчальних закладів, повідомив у Telegram мер Ігор Терехов.

«Вночі також був обстріляний Салтівський район. Постраждав один з вищих навчальних закладів», – повідомив він.

За словами Терехова, нині на місці удару рятувальники розбирають завали.

Раніше, до півночі, Терехов казав про обстріл Київського району Харкова, зокрема приватного сектору. Внформації про постраждалих немає, частково зруйновано кілька домоволодінь. Попередньо, обстріл вівся реактивними системами залпового вогню.

Останніми днями повідомляється про успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку. Вчора влада офіційно підтвердила звільнення раніше окупованої військами РФ Балаклії. А сьогодні Генштаб ЗСУ зазначив, що ЗСУ на Харківському напрямку за три дні просунулися майже на 50 км.

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