У Харкові через російський обстріл загинули двоє людей, п’ятеро поранені – Терехов

Російські війська вчергове обстріляли Харків вранці 8 вересня, повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його даними, обстріли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню поцілили в Немишлянський район.
«Також під ворожим вогнем Індустріальний район. Попередньо два «прильоти». Один в адміністративну будівлю», – повідомив він.
Згодом міський голова додав, що через обстріл Індустріального району п’ятеро людей поранені, двоє загинули.
Близько опівночі проти 8 вересня два російських ракетні удари поцілили в Салтівський і Холодногірський райони.
Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії.
Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
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