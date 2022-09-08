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Новини | Суспільство

У Харкові через російський обстріл загинули двоє людей, п’ятеро поранені – Терехов

Ігор Терехов оприлюднив фото наслідків обстрілу Індустріального району

Російські війська вчергове обстріляли Харків вранці 8 вересня, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, обстріли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню поцілили в Немишлянський район.

«Також під ворожим вогнем Індустріальний район. Попередньо два «прильоти». Один в адміністративну будівлю», – повідомив він.

Згодом міський голова додав, що через обстріл Індустріального району п’ятеро людей поранені, двоє загинули.

Близько опівночі проти 8 вересня два російських ракетні удари поцілили в Салтівський і Холодногірський райони.

Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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