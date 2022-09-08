У Харкові влучання російської ракети спричинило пожежу – Терехов

Російські війська обстріляли Харків вночі проти 8 вересня, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Близько опівночі два ракетні удари поцілили в Салтівський і Холодногірський райони.

«У першому випадку – попередньо по об’єкту, критично важливому для нормального життезабезпечення міста. У Холодногірському районі – влучання по одному з підприємств Харкова», – заявив Терехов.

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Він додав, що в Салтівському районі в місці влучання ракети почалася пожежа. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

За повідомленням голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, в області через обстріли постраждало вісім людей, серед них – дворічна дитина.

Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.