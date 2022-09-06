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Політика

Атака на Харків і Кривий Ріг. Втрати Росії у війні. G7 хвилюється за НАБУ

  • Російські сили ракетами атакували центр Харкова і нафтобазу в Кривому Розі, повідомила українська влада.
  • Росія у війні проти України втратила понад 50 тисяч військових, заявили у Генштабі ЗСУ.
  • Посли G7 стурбовані законопроєктом, який може зірвати конкурс з призначення директора НАБУ.

Відповідний проєкт закону подав до парламенту депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко, який є фігурантом розслідування НАБУ за незаконне збагачення.

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.

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