Атака на Харків і Кривий Ріг. Втрати Росії у війні. G7 хвилюється за НАБУ

Російські сили ракетами атакували центр Харкова і нафтобазу в Кривому Розі, повідомила українська влада.

Росія у війні проти України втратила понад 50 тисяч військових, заявили у Генштабі ЗСУ.

Посли G7 стурбовані законопроєктом, який може зірвати конкурс з призначення директора НАБУ.

Відповідний проєкт закону подав до парламенту депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко, який є фігурантом розслідування НАБУ за незаконне збагачення.

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.