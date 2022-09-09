Обстріли Харкова армією РФ – пошкоджено дитсадок, горить АЗС

Російські війська у п’ятницю накрили Харків вогнем із ракетних систем залпового вогню, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Потужний обстріл Харкова з РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти в Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок, і пожежа на одній автозаправці. Про постраждалих інформація уточнюється», – написав Терехов у Telegram.

Про обстріли у Харкові повідомлялося і цієї ночі. Синєгубов уточнив, що у Харкові була зруйнована триповерхова адмінбудівля в Салтівському районі, були влучання в Київському районі.

Також зазнавали ударів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони. Загалом за минулу добу госпіталізували 10 людей. Чотири людини загинули: дві людини – у Харкові, одна – на Чугуївщині та одна людина – в Ізюмському районі.

Останніми днями повідомляється про успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку. Вчора влада офіційно підтвердила звільнення раніше окупованої військами РФ Балаклії. А сьогодні Генштаб ЗСУ зазначив, що ЗСУ на Харківському напрямку за три дні просунулися майже на 50 км.