На Сумщині через російський обстріл зруйновано лікарню, постраждали люди – ОВА

Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що сьогодні вранці війська рФ обстріляли лікарню у Великописарівській громаді.

«Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини – сьогодні після 9-ї ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом», – написав Живицький у Telegram.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.