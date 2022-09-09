У Бахмуті за добу через обстріли військ РФ 8 людей загинули і 17 поранені – Донецька ОВА

У Бахмуті за добу через російські обстріли загинуло восьмеро людей, ще 17 поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Цієї ночі росіяни вели обстріли в Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Бахмут зазнав найбільшої шкоди: за попередню добу росіяни тут вбили вісьмох людей, поранили ще 17. Пошкоджено 20 приватних і шість багатоповерхових будинків, чотири крамниці, палац культури та адмінбудівлю. Крім того, під обстріл потрапив ринок – пошкоджено 107 контейнерів. У місті четвертий день відсутні вода та електрика – ремонт неможливий через активні бойові дії», – написав Кириленко у Telegram.

За його словами, у Покровському районі постраждали Мар’їнка, Красногорівка, Максимільянівка та Авдіївка. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Краматорському районі під вогонь потрапили Слов’янськ, Костянтинівка та Рай-Олександрівка.

У Слов’янську, каже Кириленко, пошкоджено складські приміщення та будівля технікуму. У Костянтинівці постраждали підприємство та будинок. У Рай-Олександрівці – два будинки. Без жертв.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.