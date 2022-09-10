На Херсонщину прибули до 1300 «кадирівців» для посилення російських військ – Генштаб

Російські війська продовжують концентруватися на повному захопленні Донецької області та утриманні захоплених регіонів на півдні та сході України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 вересня.

Триває повітряна розвідка російських військ, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

«Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне», – йдеться в зведенні.

Українське командування зафіксувало 36 вильотів російських безпілотників.

«Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих «кадирівців», чисельністю до 1300 осіб», – повідомляє штаб.

За зведенням, українські Сили оборони відбили атаки російських підрозділів у районах Зайцевого, Веселої Долини, Соледару, Бахмуту та Первомайського в Донецькій області.

Також українська авіація завдала 33 удари по російських об’єктах, знищивши склад боєприпасів та вразивши 25 опорних пунктів і місця скупчення живої сили і техніки.

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«За минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження 18 пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад 20 складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами», – додає штаб.

Також командування звітує про відновлення роботи Національної поліції і стабілізаційні заходи на звільнених територіях.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.