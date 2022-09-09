«Удари по Криму допоможуть наступу на Херсонщині»

Удари по військових об'єктах у Криму – важливі та результативні, вважають військові експерти. «Бавовна» та вибухи на півострові фактично були підготовкою для масштабних наступальних дій ЗСУ. Підірвані російські склади та знищена авіація у Криму допомагають українській армії проводити операції на Херсонському напрямку.

У Генштабі України підтвердили, що українські Збройні сили в серпні завдали ракетних ударів по авіабазах Росії в окупованому Криму. Вщент згоріли 9 літаків і ще шість на супутникових знімках, на вигляд, уціліли. Експерти підрахували, що небоєздатним став авіаполк, і це найбільші одночасні втрати Росії в авіації, починаючи з 1945 року.

Кримськотатарський ресурсний центр за місяць нарахував близько півсотні повідомлень про різну «бавовну» та «роботу ППО». Після двох вибухів у штабі Чорноморського Флоту РФ, за повідомленнями преси, частину штабу перенесли до Новоросійська. У Криму почали готувати бомбосховища.

У Криму різні настрої, емоційно обговорюють вибухи. Частина людей покидають Крим, частина кримчан, з якими поспілкувалися Крим. Реалії чекають на ЗСУ в Криму і кажуть, що «нарешті дочекалися» і те, що «Крим почали атакувати: це ознаки того, що влада звільнятиме Крим».