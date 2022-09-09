В ОП розповіли, чи задоволені результатами п’ятої зустрічі у форматі «Рамштайн»

В Офісі президента Володимира Зеленського розповіли, чи задоволена Україна результатами п’ятого засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Абсолютно (задоволені – ред.). П’ятий «Рамштайн» – це вже трохи інша конфігурація. Там було близько 50 міністрів оборони, вони обговорювали конкретику. Якщо раніше вони обговорювали в тому числі політику, то зараз вони проговорювали лише оборонну політику, аналізували, як іде війна і яка потрібна зброя Україні, проговорювали конкретні плани по її поставках», – розповів у коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

Окрім того, за його словами, важливим є рішення контактної групи у форматі «Рамштайн» «принципово не звертати уваги на будь-які заяви Російської Федерації» і що «Україні будуть надавати всю необхідну зброю».

П’яте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулося на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 8 вересня.