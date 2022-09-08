Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

До нового пакету допомоги Пентагону увійшли 105-міліметрові гаубиці та високоточні ракети – Остін

Голова Пентагону додав, що на зустрічі міністрів оборони в Рамштайні обговорюватиметься, зокрема, координація підготовки українських військ

Білий дім схвалив ще один пакет військової допомоги для України на 675 мільйонів доларів, повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 8 вересня. Про це він розповів на початку зустрічі на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Остін зазначив, що Вашингтон бачить «очевидний успіх» України на полі бою проти російських військ.

«Це двадцяте виділення військового обладнання адміністрацією Байдена зі складів США для України, починаючи з минулого серпня», – сказав він.

Читайте також: Велика Британія поруч зі США є «найбільшим партнером» України у сфері гарантій безпеки – Пристайко

За словами міністра оборони США, до пакету увійдуть гаубиці калібру 105 міліметрів, високоточні ракети GMLRS і артилерійські боєприпаси.

Голова Пентагону додав, що на зустрічі міністрів оборони в Рамштайні обговорюватиметься, зокрема, координація підготовки українських військ.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що США виділять Україні новий пакет оборонної підтримки на 675 мільйонів доларів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG