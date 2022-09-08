До нового пакету допомоги Пентагону увійшли 105-міліметрові гаубиці та високоточні ракети – Остін

Білий дім схвалив ще один пакет військової допомоги для України на 675 мільйонів доларів, повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 8 вересня. Про це він розповів на початку зустрічі на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Остін зазначив, що Вашингтон бачить «очевидний успіх» України на полі бою проти російських військ.

«Це двадцяте виділення військового обладнання адміністрацією Байдена зі складів США для України, починаючи з минулого серпня», – сказав він.

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За словами міністра оборони США, до пакету увійдуть гаубиці калібру 105 міліметрів, високоточні ракети GMLRS і артилерійські боєприпаси.

Голова Пентагону додав, що на зустрічі міністрів оборони в Рамштайні обговорюватиметься, зокрема, координація підготовки українських військ.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що США виділять Україні новий пакет оборонної підтримки на 675 мільйонів доларів.