Військові США оголосили про випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Збройні сили США проведуть випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети 7 вересня, повідомив Пентагон. Міністерство оборони США додало, що Росію попередили про випробування.

Представник Пентагону назвав це випробування рутинним і сказав, що воно має на меті продемонструвати готовність ядерних сил американських військ і «гарантувати впевненість у безпеці й ефективності ядерних засобів стримування».

Це буде другий тестовий запуск сил ядерної оборони країни за менш ніж місяць. Останній відбувся 16 серпня, під час випробування міжконтинентальної балістистої ракети Minuteman III, яка мала на собі тестову боєголовку, що під час стратегічного конфлікту може бути оснащена ядерною боєголовкою.

Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, заявив, що випробування 7 вересня буде проходити з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Райдер підкреслив, що випробування будуть «рутинними», додавши, що вони були заплановані давно і що США повідомили Росію та інші країни про це.

Речник, що два випробування були заплановані заздалегідь і відбуваються через невеликий проміжок часу, бо перше переносили.