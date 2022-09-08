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Найбагатший росіянин Лісін, який возить нафту в ЄС в обхід портових обмежень, досі не під санкціями Заходу та України – «Схеми»

Лісін є власником компанії Volga Shipping, танкери якої експортують нафтопродукти у Європу,  після того, як російським суднам заборонили заходити у порти Євросоюзу

Найбагатший бізнесмен Росії, олігарх Володимир Лісін, чиї танкери обходять заборону входження в порти ЄС і доставляють нафтопродукти в Європу через ланцюжок перевантажень у морі, досі не перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС та України. Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми».

За даними українського Нацагентства з питань запобігання корупції, Володимир Лісін «здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету Російської Федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Має тісні зв’язки з режимом». При цьому Лісін потрапив лише під санкційні обмеження Австралії.

«Схеми» звернулися до уповноважених органів ЄС, Британії, США та України із запитанням, чому щодо найбагатшого бізнесмена РФ Володимира Лісіна неввелиі персональні санкції, на відміну від інших великих російських бізнесменів. В РНБО України лише зазначили, що наразі не отримували пропозицій про введення санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів. В уряді Британії відповіли, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій. З ЄС та США станом на момент публікації відповіді не надійшло.

Володимир Лісін є власником компанії Volga Shipping. Як встановили журналісти-розслідувачі «Схем» після того, як російським суднам заборонили заходити у порти Євросоюзу, російські танкери Volga Shipping все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС.

За версією журналу Forbes (Росія), Володимир Лісін є найбагатшою людиною у Російській Федерації станом на 2022 рік. Його статки оцінюються у 18,4 мільярда доларів.

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