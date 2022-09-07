Російські танкери обходять заборону заходити в порти ЄС – розслідування 

Після початку повномасштабного російського вторгнення перед Сполученими Штатами та країнами Євросоюзу принципово постала серйозна дилема. Як позбутися залежності від російських енергоносіїв? На початку березня президент США Джо Байден заборонив імпорт нафти до США, а Євросоюз почав розробку плану поступової відмови від російських енергоносіїв. Крім цього, країни ЄС у квітні 2022 року відмовилися обслуговувати російські судна у своїх портах. А це означає, що російські танкери з російською нафтою та нафтопродуктами вже п’ятий місяць не мають права заходити в порти країн Європейського союзу. Але, попри це, російські танкери активно курсують у Чорному морі: виходять із портів завантаженими, а повертаються назад порожніми. Журналісти проєкту «Схеми» виявили обхідні шляхи постачання російських нафтопродуктів у країни Євросоюзу морем та дослідили, хто з російських олігархів може отримувати від цього надприбутки.

Курс на Туреччину і Грузію Зовнішня політика Туреччини від початку повномасштабної воєнного наступу Росії на Україну могла викликати то захоплення, то розчарування. Туреччина не є членом Євросоюзу, не встановлювала обмежень ні щодо імпорту російської нафти і нафтопродуктів, ні щодо обслуговування російських суден. Тому танкери РФ безперешкодно прибувають у турецькі порти. Наприклад. У травні VF Tanker 2 завантажився у російському порту «Азов» і прибув у турецький порт Marmara Ereğlisi.

Завантажене у російському порту «Новоросійськ» судно VF Tanker 3 прибуло в турецький порт Diliskelesi наприкінці травня. Завантажений у порту «Кавказ» VF Tanker 7 прибув у Мерсінський порт Туреччини в середині серпня. І така гостинність взаємна: турецькі танкери теж заходять у російські порти. Наприклад, порожній турецький танкер Ayse Telli 14 серпня прибув у порт Темрюк. Це в Азовському морі, яке наразі контролюють російські війська.

Подібна ситуація у портах Грузії. Сервіс MarineTraffic зафіксував прибуття у порт Батумі завантаженого у порту «Кавказ» танкера SVL Unity 12 серпня. Після відвідин грузинського порту російський танкер став порожнім.

Перевантажити у морі і доставити в Грецію Журналісти проєкту «Схеми», працюючи з аналітичною системою MarineTraffic, помітили, що протягом останніх місяців 13 російських наливних суден ходять одним маршрутом. Вони випливають завантаженими з російських портів у Азовському і Чорному морях, прямують у напрямку румунського порту Констанца, але зупиняються за 17-20 миль до порту. Певний час стоять на місці і вже порожніми повертаються назад.

Це танкери місткістю 4-5 тисяч тонн: Mekhanik Antonov, VF Tanker 1, VF Tanker 4, VF Tanker 5, VF Tanker 6, VF Tanker 8, VF Tanker 11, VF Tanker 12, VF Tanker 13, VF Tanker 18, VF Tanker 21.

«Схеми» проаналізували, де, коли і що відбувалося із цими суднами, а головне – з їхніми вантажами. На жаль, відслідкувати, що саме транспортують російські судна – чи сиру нафту, чи вже готові нафтопродукти, – не вдалося, бо дані щодо експорту товарів із РФ закриті. Але журналісти виявили дві чітко налагоджені схеми. Перша полягає в наступному. Наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу. Переважно в Грецію. Наприклад. 12 червня російський VF Tanker 11 біля берегів Румунії здійснив перевантаження на судно Star Merlin (під Португальським прапором, але власник – німецька компанія). 25 червня танкер Star Merlin зайшов у порт материкової Греції – Agioi Theodoroi, де розвантажився і наступного дня вийшов у море вже порожнім.

27 липня російський танкер Mekhanik Antonov там же – біля порту Констанца – протягом 366 хвилин перекачував свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia (власниця судна – грецька компанія). 28 та 29 липня Georgia доотримав вантаж і з VF Tanker 8. VF Tanker 8 порожнім повернувся в Росію, а завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi. Друга схема подібна, але у ній задіяний танкер-накопичувач з великою місткістю – понад 80 тисяч тонн. Це танкер New Legend під прапором Ліберії. Уже п’ятий місяць він майже непорушно стоїть у морі біля Констанци.

Російські танкери VF Tanker 1, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 21 регулярно наповнюють його з червня цього року. New Legend у свою чергу перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує «естафету», і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку. Такі маневри відслідкувати складніше, оскільки танкери часто вимикають навігацію. Але щонайменше один із таких випадків «Схемам» вдалось простежити аж до кінцевого пункту призначення. Другого липня ліберійський New Legend, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно San Sebastian.

San Sebastian перелив вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 липня вивантажився у Греції, в порту Agioi Theodoroi. З цього можна зробити висновок, що Росія пристосовувалася до нових умов: її танкерам заборонено обслуговуватись у портах Євросоюзу, але це не заважає доставляти нафту і нафтопродукти у море і перевантажувати їх на інші судна, які без проблем доставлять вантаж у Грецію, тобто на територію ЄС. І допомагають Росії обходити заборону входження в європейські порти судна під прапорами країн Євросоюзу. Путін, Лісін, зґвалтування тракториста Та, мабуть, головне у цій історії – хто в Росії збагачується на цій схемі. У 2018 році під час з'їзду Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) Володимир Лісін розповів російському президенту Володимиру Путіну анекдот про зґвалтованого тракториста. І це найпопулярніше відео із Володимиром Лісіним – російським олігархом і найбагатшою людиною в РФ, відповідно до рейтингу російського Forbes 2022 року.

За даними українського Нацагентства з питань запобігання корупції, Лісін «здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету Російської Федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Має тісні зв’язки з режимом». При цьому напад Росії на Україну не створив для Лісіна великих проблем. Наприклад, у квітні був скандал через заяву Української федерації стрільби. Вона вимагала звільнити Лісіна з посади голови Міжнародної федерації. Мовляв, Лісін є акціонером металургійної компанії, яка працює на російську «оборонку». Заклик українських спортсменів підтримав Міністр спорту Австралії. Але Лісін залишився на посаді. Щодо Володимира Лісіна запровадила санкції лише Австралія. Ні Британія, ні США, ні країни Євросоюзу, ні навіть сама Україна до своїх санкційних списків Лісіна досі не внесли. А значить, його компанії можуть безперешкодно працювати майже в усьому світі. У тому числі заробляючи на транспортуванні нафти і нафтопродуктів, отримуючи надприбутки під час війни. Бо всі згадані у розслідуванні російські танкери, які везуть у Чорне море нафтопродукти, які через ланцюжок перевантажень опиняються в портах, належать саме його компанії – Volga Shipping (або російською – «Волжское пароходство»).