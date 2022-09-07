Велика Британія поруч зі США є «найбільшим партнером» України у сфері гарантій безпеки – Пристайко 

Велика Британія поруч зі США є «найбільшим партнером» України у сфері гарантій безпеки, заявив у програмі Радіо Свобода «Свобода live» посол України у Великобританії Вадим Пристайко.

«Ми зараз активно розвиваємо, наприклад, міжнародну співпрацю між Британією, Польщею та Україною. Також є цікавий формат, де 10 країн півночі Європи під керівництвом Великої Британії (щось на кшталт невеликого союзу військового у рамках того самого НАТО)», – пояснив він.

За словами Пристайка, безпека України мала б бути забезпечена наспреред її членством у НАТО, однак наразі його неможливо отримати через відчутність консенсусу у цьому питанні серед членів Альянсу.

«Великобританія залишається постійним партнером, який підтримує вступ України до НАТО. Це була завжди тверда і прямолінійна підтримка. Але, на жаль, є інші країни, які не так оптимістично бачать нашу роль», – сказав він.

З початком повномасштабного російського вторгнення Британія зайняла чітку і послідовну підтримку України. Її на той час прем’єр-міністр Борис Джонсон проявив себе одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі був у Києві з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги. Нині на посаді прем’єра його змінила Ліз Трасс, яка також неодноразово висловлювалася на підтримку України у спротиві російській агресії.