Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну

Нова британська прем’єрка Ліз Трасс прийняла запрошення відвідати Україну і підтвердила «неухильну» підтримку країни у війні з Росією.

6 вересня Трасс розмовляла з президентом України Володимиром Зеленським – це була одна з перших її телефонних розмов з іноземним лідером на новій посаді.

Прем’єр-міністерка підтвердила «неухильну підтримку Сполученим Королівством свободи та демократії України», повідомили в офісі Трасс.

«Прем’єр-міністр сказала, що з нетерпінням чекає на співпрацю з президентом у найближчі тижні й місяці, і з радістю приймає запрошення незабаром відвідати президента Зеленського в Україні», – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський повідомив у твітері, що запросив Трасс в Україну і «скоординував» з нею «подальший тиск» на Росію.

Він також подякував британському народу за оборонну й економічну допомогу, сказавши, що «важливо, що Британія готова її зміцнювати».

Президент США Джо Байден також спілкувався з Трасс телефоном. В її офісі заявили, що вона з нетерпінням чекає на співпрацю з Байденом «для вирішення спільних викликів, зокрема екстремальних економічних проблем, викликаних війною Путіна».

Раніше 6 вересня Трасс, яка цього дня вступила на посаду, пообіцяла негайно взятися за виклики, з якими стикається Британія, зокрема, ті, що спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну і наслідками COVID.

У своїй першій промові після вступу на посаду Трасс перерахувала три пріоритети: розвиток економіки за рахунок зниження податків, боротьба зі зростанням вартості енергії і забезпечення людей необхідною медичною допомогою.

Трасс офіційно обійняла посаду прем’єр-міністра після того, як прийняла запрошення королеви Єлизавети II сформувати уряд.

Вона стала 15-им прем’єром, якого призначила Єлизавета II, а також третьою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію Великої Британії.