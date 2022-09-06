У Великій Британії сформований новий кабінет міністрів

Королева Великої Британії Єлизавета II затвердила нових міністрів в уряді, який очолює Ліз Трасс. Вона перемогла у боротьбі за посаду лідера Консервативної партії і 6 вересня вступила на посаду прем’єр-міністра країни.

Раніше Трасс була міністром закордонних справ Великої Британії. На цій посаді її замінив Джеймс Клеверлі, повідомляє Бі-Бі-Сі. Він уже працював у МЗС, а також був міністром освіти. Клеверлі, зокрема, займатиметься політикою щодо України. Раніше Трасс обіцяла, що продовжить курс свого попередника Боріса Джонсона, допомагаючи Києву в боротьбі проти агресії Росії.

Міністр оборони – Бен Воллес – став одним із небагатьох, хто зберіг свою посаду в новому складі уряду. Воллес обіймає цю посаду з липня 2019 року й отримав схвалення з боку громадян Великої Британії за свою політику щодо України, пише Бі-Бі-Сі.

Новим міністром внутрішніх справ Великої Британії стала Суелла Браверман. Раніше вона обіймала посаду генерального прокурора. Браверман має розробити план уряду щодо депортації мігрантів, які зіткнулися з юридичними проблемами, до Руанди.

Міністром фінансів призначений Квазі Квартенг, який у минулому був міністром у справах бізнесу. Квартенг активно виступає за відновлювані джерела енергії, такі як вітряки та сонячні батареї, а також за ядерну енергетику. Очікується, що новий уряд виділить пакет допомоги розміром у кілька мільярдів доларів, щоб допомогти населенню погасити рахунки за електроенергію. Квартенг відомий як союзник і близький друг Трасс.

Ще одна давня політична прихильниця нового прем’єр-міністра – Саффолк Коутал – стала головою МОЗ і віцепрем’єром.

Ліз Трасс перемогла на виборах нового британського прем’єр-міністра, набравши 57,4% голосів членів Консервативної партії. За її опонента Ріші Сунака проголосували 42,6% консерваторів.