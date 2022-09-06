Путін не зможе шантажувати Британію – прощальна промова Джонсона

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 6 вересня зранку виступив із прощальною промовою у резиденції глави уряду на Даунінг-стріт у Лондоні.

У ній він згадав президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що той не зможе шантажувати чи залякувати британців за допомогою енергетичної кризи.

«Я знаю, що Ліз Трасс і сповнений співчуття консервативний уряд зроблять все можливе, аби провести людей через цю кризу, ця країна вистоїть і ми переможемо. І, якщо Путін думає, що він може досягнути успіху, шантажуючи чи залякуючи британський народ, то він у повній омані», – сказав голова британського уряду.

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Сьогодні ж Джонсон має формально повідомити королеву Єлизавету ІІ про свою відставку, після чого його посаду займе Ліз Трасс.

До середини літа ціни на електроенергію у Великій Британії зросли на 50 відсотків у ціновому вираженні, а на газ – удвічі. До весни ціни на енергію в країні можуть зрости у шість разів порівняно з допандемійним рівнем, пише The Guardian.

Ціни на пальне значно впливають на популярність британського уряду. 64 відсотки британців не схвалюють роботу кабінету, підтримують його лише 18 відсотків, випливає з регулярних опитувань YouGov.

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Президент України Володимир Зеленський напередодні подякував за співпрацю і допомогу Борісу Джонсону, який залишає посаду премʼєр-міністр Великої Британії, і заявив, що чекає співпраці з Ліз Трасс, яка очолила новий британський уряд.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.