Зеленський подякував Джонсону і заявив, що чекає співпраці з новою прем’єркою Британії

Президент України Володимир Зеленський подякував за співпрацю і допомогу Борісу Джонсону, який залишає посаду премʼєр-міністр Великої Британії, і заявив, що чекає співпраці з Ліз Трасс, яка очолила новий британський уряд.

«Сьогодні премʼєр-міністр Великої Британії і великий друг нашого народу Боріс Джонсон залишає посаду. Але вірю, що він не залишає політичну діяльність і ще продовжить підтримувати захист свободи в Україні, в Британії та в усьому світі… Сьогодні я подякував Борісу від імені всіх українців, і я впевнений, що це справді багатомільйонне українське «дякую». Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борісом у його новому статусі», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

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«І не менше чекаю початку співпраці з новим премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Ми в Україні добре її знаємо – вона завжди була на світлому боці європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність, а це обовʼязково буде», – додав президент.

5 вересня міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс стала новою очільницею правлячої Консервативної партії і відтак – новою прем’єр-міністеркою країни.

Тепер чинний прем’єр-міністр Боріс Джонсон має формально повідомити королеву Єлизавету ІІ про свою відставку з посади, яку обійме Трасс.

Очільниця МЗС країни була фавориткою фінального голосування, в якому її опонентом був ексміністр фінансів Ріші Сунак. Воно відбулося 2 вересня.

Трасс пообіцяла, що президент України Володимир Зеленський стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки. Вона також планує працювати із союзниками по «Групі семи» для збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.