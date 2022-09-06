«Газпром» вимагає від Siemens «відремонтувати обладнання» для запуску «Північного потоку»

Російська компанія «Газпром» не відновить постачання газу «Північним потоком», доки німецька сторона не відремонтує нібито несправне обладнання – про це заявив заступник генерального директора Віталій Маркелов у Владивостоку 6 вересня.

«Вони мусять спершу відремонтувати обладнання», – сказав він.

Натомість партнер компанії, німецька Siemens Energy, заявляє, що не отримувала завдань щодо ремонту, а несправність, про яку заявляє «Газпром», легко виправляється і зазвичай не призводить до затримок із постачанням.

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Країни Заходу раніше також обговорювали встановлення обмеження цін на російські енергоносії. Москва заявила, що припинить продаж таких продуктів будь-якій країні, яка запровадить обмеження.

Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов 6 вересня заявив, що його країна відповість на такі обмеження цін, просто відправляючи більше енергоносіїв до Азії.

«Північний потік-1» є найбільшим газопроводом з Росії в Європу з річною потужністю 55 мільярдів кубометрів. Він пролягає від Виборга, біля кордону Росії з Фінляндією, до Лубміна на північному сході Німеччини.

2 вересня «Газпром» заявив, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни російського газопроводу «Північний потік» виявило несправності, тож газопровід не працюватиме без їх усунення. Російська компанія не уточнила, скільки триватимуть ремонтні роботи.

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Фінансові та торгові санкції Заходу та контрзаходи Москви призвели до різких скорочень або відключень постачання для багатьох європейських країн, які зазвичай залежать від російського газу.

Західні лідери звинуватили Москву у використанні енергетичних ресурсів як зброї, але стикаються з величезними проблемами, намагаючи переключитися на альтернативні джерела енергії.

Москва неодноразово заперечувала, що використовує енергоносії як зброю.