Швеція та Фінляндія планують надати фінансові гарантії енергокомпаніям у регіоні на тлі можливої кризи

Швеція та Фінляндія оголосили про плани надати гарантії на мільярди доларів скандинавським і балтійським енергетичним компаніям, щоб запобігти їхнім фінансовим втратам на тлі можливої енергетичної кризи в Європі, викликаної вторгненням Росії в Україну.

Швеція 4 вересня заявила, що планує запропонувати 250 мільярдів шведських крон (23,2 мільярда доларів), а Фінляндія – 10 мільярдів євро (9,95 мільярда доларів) у вигляді гарантій ліквідності енергетичним компаніям.

«Урядова програма – це крайній варіант для фінансування компаній, яким інакше загрожуватиме неплатоспроможність», – заявила на пресконференції прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Міністр фінансів Швеції Мікаель Дамберг заявив, що гарантії ліквідності для компаній у Швеції діятимуть до березня 2023 року. Покриття для всіх інших країн Північної Європи та Балтії діятиме лише протягом наступних двох тижнів.

Урядовці заявили, що нові гарантії призначені для запобігання збільшенню вимог до застави, які можуть призвести до краху енергетичних компаній, що торгують електроенергією на товарній біржі Nasdaq. Якщо енергетичні компанії впадуть, то криза може поширитись на всю фінансову галузь.

Зростання цін на електроенергію призвело до втрат за ф’ючерсними контрактами на електроенергію енергетичних компаній, що змусило їх відкладати додаткові кошти для задоволення біржових вимог.

Уряд Швеції заявив, що недавнє закриття газопроводу «Північний потік-1» з Росії до Німеччини дном Балтійського моря може призвести до подальшого зростання цін.

Раніше «Газпром» заявив, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни російського газопроводу «Північний потік» виявило несправності, тож газопровід не працюватиме без їх усунення. На Заході такі твердження поставили під сумнів, звинувативши Москву у тому, що вона використовує ціни на енергоносії як зброю, щоб зламати єдність західних країн у застосуванні санкцій проти РФ як покарання за її вторгнення в Україну.

Росія заперечує, що використовує енергію як зброю проти Заходу.