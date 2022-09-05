Німеччина консультувалася з Україною щодо передачі турбін Siemens – канадський депутат

Німеччина консультувалася з Україною щодо передачі з ремонту турбін Siemens, призначених для газопроводу «Північний потік – 1», повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Алі Ехсассі, який є головою комітету закордонних справ Палати громад (парламенту) Канади.

«Можу вас запевнити, що ми розмовляли з багатьма європейськими чиновниками. Ми багато спілкувалися і консультувалися з нашими німецькими колегами. І нам було вкрай необхідно продемонструвати світові, як Путін веде цю війну. У цьому конкретному випадку, я думаю, Німеччина та Канада змогли викрити блеф Путіна… Як ви знаєте, ми дуже-дуже близькі до української влади. І я можу вас запевнити: доки тривали ці дискусії, Канада подбала про те, щоб український і німецький уряди також спілкувалися один з одним», – сказав Ехсассі в інтерв’ю, що було записане на полях саміту Форум 2000 у Празі.

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Через запроваджені Канадою санкції проти Росії виникли труднощі в обслуговуванні газопроводу «Північний потік – 1». У російському «Газпромі» пояснили різке скорочення поставок газу до Європи в червні рішенням канадської влади не повертати до Росії газові турбіни німецької фірми Siemens, які перебували в Канаді. Пізніше після прохань з боку Берліна Оттава вирішила повернути турбіну.

Київ закликав Оттаву не повертати турбіни, звинувачуючи Росію у «шантажі» Німеччини.

2 вересня «Газпром» заявив, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни російського газопроводу «Північний потік» виявило несправності, тож газопровід не працюватиме без їх усунення. Російська компанія не уточнила, скільки триватимуть ремонтні роботи.

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Газопровід із Росії до Німеччини зупинили 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоча і на 20 відсотків потужності – 3 вересня.

У Німеччині та ЄС вважають, що головною причиною зниження поставок «Північним потоком» є не технічні складності, а спроба тиску на Євросоюз, який підтримав Україну після повномасштабного російського вторгнення.

Перебої з постачанням російського газу багато в чому сприяли зростанню цін на пальне в Євросоюзі, яке позначається і на споживачах.