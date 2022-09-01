Міжнародна конференція «Форум 2000» у Празі присвячена Україні

У Празі розпочалася 26-та міжнародна конференція «Форум 2000» розпочала роботу в Празі. Її головна тема присвячена Україні.

Серед учасників конференції, зокрема, керівник українського МЗС Дмитро Кулеба, президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр, чеський прем’єр Петр Фіала, голова парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Як повідомляють ЗМІ, у своєму виступі на відкритті конференції чеський прем’єр Петр Фіала наголосив, що війна в Україні не є регіональною проблемою, вона стосується кожного: «Якщо Україна з її майже 40 мільйонами громадян не є в безпеці, тоді в безпеці немає нікого».

На думку чеського політика, НАТО розширюється і зміцнюється, потрібно поглиблювати співпрацю не тільки на Заході, але й з іншими демократичними силами.

До учасників празької конференції звернувся президент України Володимир Зеленський. У своєму виступі Володимир Зеленський наголосив, що «вільні народи вміють захищатися і що перемога свободи є абсолютно вірогідною». На думку президента, Україна «навіть у такий страшний час зробила все необхідне, щоб здобути статус кандидата в члени Європейського союзу».

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау під час виступу на конференції наголосив, що Україна зробила все, щоб отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

«Необхідний дуже прозорий та динамічний процес вступу для України. Якщо ми зможемо його влаштувати і не в наступні десятиліття, а протягом кількох років, – це найбільш важливе, що ми можемо зробити для майбутнього України», – зазначив Збігнєв Рау.

Учасники конференції будуть обговорювати проблеми повоєнного оновлення України, європейських перспектив країни, а також проблематику, пов’язану з розслідуванням воєнних злочинів, скоєних країною-агресором в Україні.

Також на конференції планують обговорювати проблеми Тайваню.

26-та міжнародна конференція «Форум 2000» триватиме до 2 вересня.

Ініціаторами проведення міжнародних конференцій «Форум 2000» були президент Чехії Вацлав Гавел, єврейський письменник, лауреат Нобелівської премії миру (1986 р.) Елі Візель та японський бізнесмен і філантроп Ріочі Сасакава. Перша конференція відбулась у 1997 році.