Зеленський «першим серед іноземних лідерів» провів розмову з новообраною прем’єркою Британії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з новою прем’єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс, під час якої запросив її відвідати Україну.

«Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Запросив її в Україну. Висловив подяку народу Британії за лідерську оборонну й економічну підтримку України. Важливо, що Велика Британія готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям», – написав Зеленський у твітері ввечері 6 вересня.

Крім того, за його словами, під час розмови йшлося про участь Британії у відбудові України.

«Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах», – додав голова держави.

Раніше сьогодні королева Великої Британії Єлизавета II призначила Ліз Трасс прем’єр-міністром та доручила їй сформувати новий уряд. Трасс стала 15-им прем’єром, якого призначила Єлизавета II, а також третьою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію Великої Британії.