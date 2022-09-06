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Дзвінок і візит відбудуться: в МЗС України очікують контактів із новою прем’єркою Британії

Ліз Трасс на Даунінг-стріт під час своєї першої промови як прем’єр-міністр Великої Британії, Лондон, 6 вересня 2022 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання на проведення на офіційному рівні контактів Києва із новою прем’єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.

За його словами, незабаром Трасс проведе першу телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому точний час проведення розмови Кулеба не назвав, проте уточнив, що дзвінок уже узгоджений обома сторонами.

«Дзвінок відбудеться, домовленість є. І я не маю сумніву, що візит (Ліз Трасс – ред.) до Києва також буде», – сказав голова української дипломатії в ефірі телемарафону.

Призначення Лізз Трас, на думку Кулеби, означає продовження політики Бориса Джонсона.

«Її обрання означає продовження жорсткої політики та максимально всеосяжної підтримки нашої держави у протистоянні російській агресії», – сказав Кулеба.

Раніше сьогодні королева Великої Британії Єлизавета II призначила Ліз Трасс прем’єр-міністром та доручила їй сформувати новий уряд. Трас стала 15-м прем’єром, якого призначила Єлизавета II, а також третьою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію Великої Британії.

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