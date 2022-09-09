Зеленський вручив орден гендиректору компанії – виробника «Байрактарів»

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії «Байкар» Халуком Байрактаром, на якій високо оцінив його внесок у збільшення потужності українських Збройних сил України у боротьбі з російською агресією, повідомила пресслужба голови держави.

За повідомленням, Зеленський вручив Байрактару орден «За заслуги» І ступеня.

Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії, уточнили в пресслужбі президента. Сторони також обговорили деталі будівництва заводу «Байкар» в Україні і виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

«Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією», – сказав Зеленський.

Дрони «Байрактар» турецького виробництва перебувають на озброєнні української армії з 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ знищували техніку та живу силу противника з допомогою «Байрактарів», а поставки турецьких безпілотників стали викликати невдоволення Москви. У результаті Туреччина засекретила продаж «Байрактарів» Києву.