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На Харківщині через нічні обстріли загинула жінка – Синєгубов

Російські ракети, запущені по території України з Бєлгородської області Росії, які було видно на світанку в Харкові, 9 вересня 2022 року

Російські війська не обстрілювали Харків вночі проти 10 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 1 ночі був обстріляний Харківський район. У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка», – повідомив він.

За даними голови ОВА, протягом попередньої доби російські війська завдавали масованих ударів по Харкову та Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах. Обстріли пошкодили приватні будинки й господарчі споруди, спричинили пожежі.

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«Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, троє з яких – діти. В Ізюмському районі госпіталізували п’ятьох людей. Крім того, один чоловік поранений в Харківському районі», – заявив Синєгубов.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.

Ллойд Остін у Празі: США бачать успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині
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Ллойд Остін у Празі: США бачать успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині

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