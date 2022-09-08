Російські війська обстріляли Харківщину, загинула жінка – голова ОВА

Російські військові 8 вересня обстріляли Харківщину, зокрема обласний центр і Чугуївщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини! У Харкові завдають удари із реактивних систем залпового вогню, зафіксовані влучання у Салтівському районі. Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу одна жінка загинула», – написав він у телеграмі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що в місті постраждалих немає.

«Обстріл Київського району. Влучання у приватний сектор. На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає. Попередньо обстріл вівся реактивними системами залпового вогню», – заявив він.

Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.