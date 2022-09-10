СБУ оприлюднила фото спецпризначенців у Куп’янську

Служба безпеки України вперше офіційно підтвердила наявність українських силовиків у Куп’янську на Харківщині, який досі був окупований російськими військами.

«Спецпризначенці центру спеціальних операцій «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!» – заявила пресслужба відомства.

СБУ оприлюднила фотографії, на яких, за повідомленням, зафіксовані спецпризначенці в місті.

Раніше у соцмережах поширилася інформація про те, що українські війська увійшли в місто.

Куп’янськ перебував під контролем російських військ із кінця лютого 2022 року.