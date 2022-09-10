Гайдай: жителі Лисичанська побачили ЗСУ на околиці міста

Жителі Лисичанська побачили військових Збройних сил України на околиці міста, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні напевно максимально хороший день у більшості жителів Луганської області і всіх, хто був змушений евакуюватися. Сьогодні ми вперше почали отримувати новини, що місцеві жителі бачили ЗСУ на околицях Лисичанська, що вночі над Кремінною партизани підняли український прапор», – заявив Гайдай.

У себе в телеграм-каналі він додав, що офіційно ситуацію ще має прокоментувати Генштаб ЗСУ, «але те, що окупанти втікають зі всіх окупованих міст – це вже факт». При цьому, за його словами, загарбники втікають не лише з тих міст, що окуповані з 24 лютого, а і з тих, що окуповані з 2014 року.

Генштаб цю інформацію наразі не коментував, перевірити її з незалежних джерел поки неможливо.

Українські військові залишили Лисичанськ 3 липня. ЗСУ тоді відійшли від займаних позицій задля збереження особового складу.