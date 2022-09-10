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Гайдай: жителі Лисичанська побачили ЗСУ на околиці міста

Українські військовослужбовці їдуть на танку по дорозі на Луганщині 21 червня 2022 року

Жителі Лисичанська побачили військових Збройних сил України на околиці міста, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні напевно максимально хороший день у більшості жителів Луганської області і всіх, хто був змушений евакуюватися. Сьогодні ми вперше почали отримувати новини, що місцеві жителі бачили ЗСУ на околицях Лисичанська, що вночі над Кремінною партизани підняли український прапор», – заявив Гайдай.

У себе в телеграм-каналі він додав, що офіційно ситуацію ще має прокоментувати Генштаб ЗСУ, «але те, що окупанти втікають зі всіх окупованих міст – це вже факт». При цьому, за його словами, загарбники втікають не лише з тих міст, що окуповані з 24 лютого, а і з тих, що окуповані з 2014 року.

Генштаб цю інформацію наразі не коментував, перевірити її з незалежних джерел поки неможливо.

Українські військові залишили Лисичанськ 3 липня. ЗСУ тоді відійшли від займаних позицій задля збереження особового складу.

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