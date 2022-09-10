МЗС закликало продовжувати надавати зброю Україні на тлі повідомлень про контрнаступ

На тлі новин про звільнення територій на сході України «критично важливо» продовжувати підтримувати українську армію зброєю – про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 10 вересня.

«Українські війська просуваються на сході України, звільняючи все більше міст і сіл. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати. Вкрай важливо продовжувати надсилати зброю в Україну», – повідомив він.

За формулюванням речника МЗС, перемога над Росією на полі бою означатиме відновлення миру в Україні.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.